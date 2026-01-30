Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για κλοπές τσάντας, μοτοσικλέτας και κινητού

Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας για σειρά κλοπών, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση τσάντας, μοτοσικλέτας και κινητού τηλεφώνου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε κατάστημα και αφαίρεσε τσάντα ημεδαπής γυναίκας, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ, έγγραφα και μια τραπεζική κάρτα, με την οποία ο συλληφθείς πραγματοποίησε τρεις συναλλαγές αξίας 32 ευρώ σε καταστήματα στην Πάτρα.

Σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου στιλέτο.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει ακόμα δυο κλοπές στις 20/01/2026 και στις 29/01/2026, κατά τις οποίες αφαίρεσε μοτοσικλέτα ημεδαπού άνδρα και ένα κινητό τηλέφωνο από οικία στην Πάτρα.