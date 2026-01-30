Back to Top
Σέρρες: Βίασε την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης.

Την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατηγορείται ότι βίασε 56χρονος σε χωριό των Σερρών.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης. Ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

