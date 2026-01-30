Μαρουσάκης: Προ των πυλών 48ωρη ισχυρή κακοκαιρία

Ταυτόχρονα, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε καθαρά χειμερινά επίπεδα, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν την Κυριακή και το πρωί της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σκηνικό του καιρού οφείλεται σε ένα ιδιαίτερα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την κεντρική Μεσόγειο. Η κακοκαιρία θα φέρει μεγάλες ποσότητες βροχής, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Ένα έντονο κύμα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται τη Δευτέρα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτικότερα, από το Σάββατο και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα ένα νέο, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση στο κέντρο του.

Πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, ικανό να δώσει ισχυρούς ανέμους και μεγάλο όγκο βροχής, με τα πρώτα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με αυξημένη πιθανότητα έκδοσης έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ακόμη και υψηλής επικινδυνότητας. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν είναι:

η δυτική χώρα (νησιά Ιονίου Πελάγους)

η δυτική Πελοπόννησος

το σύνολο της Θεσσαλίας, μέσα είναι και η Αττική

η Εύβοια

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

η Χαλκιδική αλλά και τα βορειοανατολικά τμήματα

οι Σποράδες

Τέλος, τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.