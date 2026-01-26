Σέρρες: Καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή- «Η γάτα είναι μετεμψύχωση του πατέρα μου»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της διευθύντριας και εκπαιδευτικού που φίμωσε μαθητή γυμνασίου στις Σέρρες.

Σε δηλώσεις του ο συζύγό της, είπε μεταξύ άλλων πως τον υποχρέωνε να μένει στο υπόγειο του σπιτιού τους καθώς και ότι του ασκούσε σωματική βία.

Ένα άλλο περιστατικό μέσα από το ίδιο σχολικό περιβάλλον που αφορά την 60χρονη αναδύθηκε, καθώς φέρεται να είχε επιτεθεί σε άλλη καθηγήτρια και να την είχε ξυλοκοπήσει.

Ενδεικτικά είναι περιστατικά στα οποία η καθηγήτρια έφερνε τη γάτα της στο σχολείο, και την παρουσίαζε στους μαθητές ως «μετεμψύχωση του πατέρα της».

«Βλέπετε τη γάτα; Είναι μετεμψύχωση του πατέρα μου. Θα πρέπει να τη σέβεστε και να την προσκυνάτε», φέρεται να έλεγε.

Μαθητές του σχολείου φέρεται μάλιστα να έχουν υποδείξει και αναρτήσεις της εκπαιδευτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογαριασμούς του γυμνασίου.

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας. Οίκος ανοχής...με διδακτορικό. Σας παρακαλούμε, μη ρίχνετε άλλα κέρματα στη Fontana di Trevi...», έγραφε σε ένα από αυτά.