Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία επειδή έκανε φασαρία

Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στην Ασφάλεια Σερρών
Αδιανόητο περιστατικό στις Σέρρες, όπου μία καθηγήτρια γυμνασίου συνελήφθη επειδή φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής 23/1, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του γυμνασίου, έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα 13χρονου μαθητή γιατί, όπως ισχυρίστηκε η ίδια, έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του στην τάξη.
Στη συνέχεια, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο να τον δέσει με χαρτοταινία στα χέρια.
Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του 13χρονου θύματος το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ασφάλεια Σερρών, με την καθηγήτρια να συλλαμβάνεται στο σπίτι της λίγο αργότερα. Σήμερα έχει οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί.
