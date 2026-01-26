«Παναγία μου, βοήθα με»: Σπαρακτικές στιγμές πριν τη δολοφονία στη Γλυφάδα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η πατροκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, όταν ένας 46χρονος άνδρας αφαίρεσε τη ζωή του 80χρονου πατέρα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών που μίλησαν στο MEGA, ο δράστης αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρή παρανοϊκή σχιζοφρένεια και είχε νοσηλευτεί επανειλημμένα σε ψυχιατρικές δομές. Όπως επισημαίνουν, η κατάστασή του προκαλούσε έντονη ανησυχία, καθώς κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά το βαρύ ιστορικό του.

Γείτονας που άκουσε τις δραματικές στιγμές περιέγραψε πως λίγο πριν τη δολοφονία ακούστηκαν οι φωνές του ηλικιωμένου να φωνάζει «Παναγία μου, βοήθα με», ενώ λίγο αργότερα εκλιπαρούσε τον γιο του λέγοντας «παιδί μου, πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Ο 46χρονος φέρεται να περίμενε τον πατέρα του έξω από το σπίτι του και, μόλις τον συνάντησε, του επιτέθηκε με μαχαίρι, καταφέροντάς του πολλαπλά τραύματα. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τις φωνές και την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης είχε βάλει να παίζει εκκλησιαστικός σταθμός στο ραδιόφωνο, πιθανότατα για να καλύψει τις κραυγές του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν από περίπου 12 χρόνια είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της μητέρας του, επίσης με μαχαίρι, και είχε εγκλειστεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Το 2018 αποφυλακίστηκε και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο Δρομοκαΐτειο, πριν αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προβληματισμοί για τη φαρμακευτική αγωγή και την επιτήρηση

Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο 46χρονος δεν ακολουθούσε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή τα τελευταία χρόνια και ζούσε απομονωμένος. «Έμενε μόνος του γιατί φοβόταν ότι ο πατέρας του θα τον έκλεινε ξανά στο ψυχιατρείο και είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του», αναφέρουν.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας. Παρά το γεγονός ότι τηρούσε τον περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, παραβίαζε τον όρο της διαμονής στο σπίτι του πατέρα του.