Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία, οπλοχρησία άσκησε η Εισαγγελία της Αθήνας σε βάρος του 46χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Πριν από 12 χρόνια ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.

Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και αφέθηκε ελεύθερος μετά από τέσσερα χρόνια.