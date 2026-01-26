Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία, οπλοχρησία άσκησε η Εισαγγελία της Αθήνας σε βάρος του 46χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Πριν από 12 χρόνια ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.
Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και αφέθηκε ελεύθερος μετά από τέσσερα χρόνια.
