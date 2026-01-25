Back to Top
Έγκλημα στη Γλυφάδα: Τα πρώτα λόγια του 46χρονου - Απείλησε να σκοτώσει και τα αδέλφια του

Ο δράστης φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι αν τον αφήσουν ξανά ελεύθερο, θα βλάψει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του

Συγκλονίζουν οι νέες εξελίξεις γύρω από την οικογενειακή τραγωδία στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος που σήμερα (25/01) το πρωί δολοφόνησε τον πατέρα του, είχε πριν από 12 χρόνια σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του.

 Η πρώτη κατάθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι αν τον αφήσουν ξανά ελεύθερο, θα βλάψει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

 «Έχω δύο αδέλφια. Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο 46χρονος στους εμβρόντητους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, μετά από κλήση γειτόνων οι οποίοι άκουσαν φωνές και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

 Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο 46χρονος είχε ήδη σκοτώσει τον 80χρονο πατέρα του και τον είχε τοποθετήσει στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ενώ στην κατοχή του βρισκόταν και το φονικό όπλο, ένα μαχαίρι.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το 2014, όταν ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει τη μητέρα του στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας ξανά μαχαίρι. Τότε, ο 34χρονος δράστης είχε ομολογήσει το έγκλημα στο αστυνομικό τμήμα και είχε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε τοπικό αστυνομικό τμήμα.

 Οι αρχές τονίζουν ότι ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές μέχρι το σημερινό τραγικό περιστατικό.

 Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο
 

