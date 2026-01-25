Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του

Είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα. Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 80χρονο που έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλλάβει τον γιο του, ηλικίας 46 ετών, ο οποίος το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

 Η σορός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο όχημα έξω από το σπίτι της οικογένειας στην οδό Γυθείου 11, ενώ βρέθηκε και το μαχαίρι. Ο 46χρονος συνελήφθη στο διαμέρισμα όπου διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

#tags Δολοφονία Γλυφάδα

