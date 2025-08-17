Αντιγόνη Κουλουκάκου για τον γιο της: Όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη

Τη δική της εικόνα για τη μητρότητα μοιράστηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου μέσα από τα social media.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Γη της Ελιάς» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τον Δεκαπενταύγουστο κι εξέφρασε συναισθήματα που την πλημμυρίζουν ως μητέρα.

Μιλώντας για την εμπειρία της μητρότητας, εξήγησε πως μέσα σε 17 μήνες έχει μάθει όλα όσα δεν ήξερε εδώ και μια ζωή, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία του περιβάλλοντος γύρω από ένα παιδί, αναφερόμενη στους ανθρώπους που χρειάζεται για να μεγαλώσει με σταθερότητα και αγάπη

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Αντιγόνη Κουλουκάκου έγραψε: «Το ταξίδι της μητρότητας είναι ενίοτε μοναχικό αλλά παντελώς μαγικό. Ο γιος μου είναι 17 μηνών και όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη. Είναι αλήθεια ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται ένα χωριό από ανθρώπους γύρω σου με πολλή και σταθερή αγάπη ώστε ο κόσμος σου κατ’ επέκταση η ζωή γύρω του να δονείται σ’ ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Είμαι ευγνώμων για το δικό μου χωριό και νιώθω τυχερή πολύ. Αυτός ο δεκαπενταύγουστος είχε όλα όσα ήθελα και ζήτησα, επιθύμησα και αγάπησα, αλλά κι άφησα, συγχώρεσα κι έθαψα στη λήθη του χρόνου. Ο χρόνος μας τα λέει όλα, πάντοτε. Αγαπώ τον χρόνο που περνάει και μεγαλώνω. Σε ευχαριστώ. Με αγάπη, αλήθεια και φως».

Δείτε την ανάρτηση