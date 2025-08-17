Προβλήτα Ρίου: Σε σύλληψη κατέληξε διαπληκτισμός οδηγού με μέλη πληρώματος πλοίου

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην προβλήτα του Ρίου, όταν 50χρονος οδηγός διαπληκτίστηκε με τρία μέλη πληρώματος επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, ηλικίας 42, 51 και 24 ετών, την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία φόρτωσης.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, τραυματίστηκαν ο 50χρονος οδηγός και ένας 42χρονος ναυτικός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» για την παροχή πρώτων βοηθειών και εξήλθαν αυθημερόν.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι για παράβαση του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα περί «επικίνδυνης σωματικής βλάβης». Παράλληλα, απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου λόγω ελλιπούς σύνθεσης πληρώματος.