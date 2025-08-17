Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Στάχτη από το Προάστιο έως του Μπάλα

Η εικόνα που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στην Πάτρα είναι αποκαρδιωτική. Από το Προάστιο έως την περιοχή Μπάλα, μια τεράστια έκταση έχει μετατραπεί σε απέραντο καμένο τοπίο, με τη φύση να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Εντυπωσιακά αλλά και συγκλονιστικά εναέρια πλάνα, που κατέγραψε το dronevibes.gr και δημοσιεύθηκαν στο TikTok, δείχνουν την πραγματική διάσταση της καταστροφής. Το βίντεο αποτυπώνει τη γη που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα σκεπασμένη από στάχτη και αποκαΐδια.