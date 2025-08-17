Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Στάχτη από το Προάστιο έως του Μπάλα

Συγκλονιστικές εικόνες από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στο μέτωπο της φωτιάς
Η εικόνα που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στην Πάτρα είναι αποκαρδιωτική. Από το Προάστιο έως την περιοχή Μπάλα, μια τεράστια έκταση έχει μετατραπεί σε απέραντο καμένο τοπίο, με τη φύση να έχει παραδοθεί στις φλόγες.
Εντυπωσιακά αλλά και συγκλονιστικά εναέρια πλάνα, που κατέγραψε το dronevibes.gr και δημοσιεύθηκαν στο TikTok, δείχνουν την πραγματική διάσταση της καταστροφής. Το βίντεο αποτυπώνει τη γη που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα σκεπασμένη από στάχτη και αποκαΐδια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr