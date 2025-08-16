Αχαΐα - Φωτιές: Οι ζημιές ανά Δήμο - Πόσα σπίτια κάηκαν

Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας.
Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών πραγματοποιώντας αυτοψίες με ταχύτητα και ακρίβεια. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την παρουσία των ιδιοκτητών καθιστά δυνατή τη σχεδόν άμεση μεταφορά των στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, επιταχύνοντας τη δημιουργία των προσωπικών φακέλων των πληγέντων.
Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, πραγματοποιήθηκαν 47 αυτοψίες στην Π.Ε. Αχαΐας και την Πάτρα:
- Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 11 αυτοψίες (1 πράσινο, 9 κίτρινα, 1 κόκκινο)
- Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Χαϊκαλίου: 5 αυτοψίες (4 κίτρινα, 1 κόκκινο)
- Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Βασιλικού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)
- Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Ισώματος: 3 αυτοψίες (όλες κίτρινες)
- Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Βραχναίικων: 16 αυτοψίες (1 πράσινο, 12 κίτρινα, 3 κόκκινα)
- Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Θεριανού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)
