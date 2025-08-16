Αχαΐα - Φωτιές: Οι ζημιές ανά Δήμο - Πόσα σπίτια κάηκαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας.

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών πραγματοποιώντας αυτοψίες με ταχύτητα και ακρίβεια. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την παρουσία των ιδιοκτητών καθιστά δυνατή τη σχεδόν άμεση μεταφορά των στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, επιταχύνοντας τη δημιουργία των προσωπικών φακέλων των πληγέντων.

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, πραγματοποιήθηκαν 47 αυτοψίες στην Π.Ε. Αχαΐας και την Πάτρα: