Πάτρα: Πέντε μέρες μετά την φωτιά και η Ξερόλακκα ακόμη ... "καπνίζει"- ΒΙΝΤΕΟ

#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Γιάννης Πομώνης

Παραμένει η γενική επιφυλακή στην Πάτρα

Η Πάτρα παραμένει για πέμπτη ημέρα σε καθεστώς γενικής επιφυλακής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που δοκίμασαν την περιοχή.

Αν και ενεργά μέτωπα δεν υπάρχουν, η ατμόσφαιρα το πρωί του Σαββάτου ήταν ιδιαίτερα αποπνικτική, με τη μυρωδιά καπνού να είναι έντονη λόγω της υγρασίας. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να κατακλύζουν τις αρχές με τηλεφωνήματα αναζητώντας ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι ακόμη και σήμερα καπνοί αναδύονται από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, γεγονός που εντείνει την αίσθηση της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Ειδήσεις Τώρα

#tags ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΧΥΤΑ Ξερόλακκα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις