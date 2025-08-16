Πάτρα: Πέντε μέρες μετά την φωτιά και η Ξερόλακκα ακόμη ... "καπνίζει"- ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα παραμένει για πέμπτη ημέρα σε καθεστώς γενικής επιφυλακής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που δοκίμασαν την περιοχή.

Αν και ενεργά μέτωπα δεν υπάρχουν, η ατμόσφαιρα το πρωί του Σαββάτου ήταν ιδιαίτερα αποπνικτική, με τη μυρωδιά καπνού να είναι έντονη λόγω της υγρασίας. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να κατακλύζουν τις αρχές με τηλεφωνήματα αναζητώντας ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι ακόμη και σήμερα καπνοί αναδύονται από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, γεγονός που εντείνει την αίσθηση της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.