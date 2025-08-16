Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομειό

Συνολικά τρεις συλλήψεις για εμπρησμό έχουν πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην πόλη.

Οι δύο αφορούν τη φωτιά στην περιοχή των Συχαινών, ενώ η τρίτη τον εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο θα απολογηθεί σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος, ήδη από την εμφάνισή του στον εισαγγελέα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε να δώσει άμεσα εξηγήσεις, επιμένοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση και όχι για να προκαλέσει τη φωτιά. Μάλιστα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι συμμετείχε μαζί με άλλους πολίτες στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι φλόγες που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Όσον αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο που συνδέονται με τον εμπρησμό στα Συχαινά, αυτοί θα απολογηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί.

Ο 19χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, άναψε φωτιά με αναπτήρα. Αντίθετα, ο 27χρονος υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα, επικαλούμενος κενό μνήμης λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, από τις οποίες θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.





