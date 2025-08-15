«Δεν θυμάμαι, είχα πιει πολύ τσίπουρο», ισχυρίστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά

«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στα όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με τις φωτιές και πως λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είχε κενά μνήμης.

Αντίθετα, ο 19χρονος που συνελήφθη μαζί του, ομολόγησε την εμπλοκή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το βράδυ της φωτιάς βρισκόταν σε πλατεία με φίλους, έπιναν μπίρες και έκαναν χρήση χασίς, όταν αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Από τις καταθέσεις και τις φωτογραφίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, προκύπτει ότι ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που απαθανάτισαν κάτοικοι της περιοχής και ο 27χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού.