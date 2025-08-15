Φωτιές στην Αχαΐα: Συνεχίζεται για 4η ημέρα η μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Εναέρια κατάσβεση από ελικόπτερο

Εστίες εντοπίζονται σε Τσουκαλέικα, Συχαινά και Μπάλα, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, μεταξύ των οποίων και ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού. Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Πάτρα και στις Δυτικές περιοχές , με την Πυροσβεστική να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Ποιές περιοχές κηρύχθηκαν σε Έκτακτη Ανάγκη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου οι περιοχές της Δυτικής Ελλαδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυργαγιές.

Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα οι περιοχές είναι:

-O Δήμος Δυτικής Αχαΐας

-οι δημοτικές κοινότητες Βραχνέϊκων, Θεριανού, Καμινίων, Τσουκαλέϊκων της Δημοτικής Ενότητας Βραχνέϊκων

-το Σαραβάλι της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος

-οι δημοτικές κοινότητες Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου

-η δημοτική ενώτητα Πατρέων

-οι δημοτικές κοινότητες Βασιλικού και Ισώματος της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου,

-οι δημοτικές κοινότητες Βόνιτσας και Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας,

-η Δημοτική Κοινότητα Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

-η Δημοτική Κοινότητα Στάμνας της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

-οι δημοτικές κοινότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.



Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη, έχει υπάρξει κινητοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών της ΠΔΕ κι έχουν ήδη σταλεί έγγραφα κι επιστολές προς τα αρμόδια υπουργεία για την επείγουσα ανάγκη στήριξης πολιτών, επιχειρήσεων και αγροτικών μονάδων, ακόμα και για ενέργειες που αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα απαιτηθούν.

Τέλος, την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί Περιφερειακό Συμβούλιο για την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις πυρκαγιές