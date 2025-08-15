Αχαΐα: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία με το πρόβατο στο μηχανάκι

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η φωτογραφία του άνδρα να οδηγεί μηχανάκι κρατώντας αγκαλιά ένα πρόβατο για να το σώσει από τις Φωτιές στην Αχαΐα.

Για την τύχη του προβάτου και την ταυτότητα του άνδρα γράφτηκαν πολλά, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για έναν εθελοντή που είχε πάει στο μέτωπο για τη διάσωση ζώων.

Η φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη για το AP που έγινε viral απεικονίζει τον νεαρό Όλσι που περνά αγκαλιά με το πρόβατο και λέει «έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», όπως φαίνεται και στο βίντεο του Independent: