Αχαΐα: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία με το πρόβατο στο μηχανάκι

Αχαΐα: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία ...

«Βαφτίστηκε» Μέλπω και πήγε σε φάρμα vegan

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η φωτογραφία του άνδρα να οδηγεί μηχανάκι κρατώντας αγκαλιά ένα πρόβατο για να το σώσει από τις Φωτιές στην Αχαΐα.

Για την τύχη του προβάτου και την ταυτότητα του άνδρα γράφτηκαν πολλά, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για έναν εθελοντή που είχε πάει στο μέτωπο για τη διάσωση ζώων.

Η φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη για το AP που έγινε viral απεικονίζει τον νεαρό Όλσι που περνά αγκαλιά με το πρόβατο και λέει «έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», όπως φαίνεται και στο βίντεο του Independent:

Το πρόβατο ονομάστηκε Μέλπω, επειδή έκανε «με» σε όλη τη διαδρομή και πρόκειται για ένα από τα τρία που διασώθηκαν και βρίσκονται στην Vegan Farm.

Όσο για το άλλο πρόβατο που απεικονίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε Χαλβάς και είναι και ο ίδιος παρέα με τη Μέλπω στη φάρμα.

#tags ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

