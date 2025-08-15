Καιρός: Δροσίζει σήμερα, εξασθενούν τα μελτέμια και έρχονται μπόρες

Αλλάζει ο καιρός σήμερα 15 Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν τα τελευταία 24ωρα εξασθενούν, ενώ και οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν.

Μάλιστα, στη διάρκεια του τριημέρου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι άνεμοι σήμερα θα εξασθενήσουν. Στην πυρόπληκτη Αχαΐα θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ, όπως και στη Φιλιππιάδα, ενώ στην επίσης πυροπαθή Χίο οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Λήμνο, Σαμοθράκη, νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες και στην Αττική. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, 17 Αυγούστου και έπειτα.

Γιαννόπουλος: Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο

Όπως ανέφερε στην πρόγνωση του ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στο Αιγαίο πάλι παραμένουν τα 7 μποφόρ, ωστόσο οι άνεμοι έχουν πέσει στην Χίο, όπου υπάρχει η αυξημένη ανησυχία για το πύρινο μέτωπο. Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο - αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο - χωρίς όμως να φέρει απαγορευτικά ή δυσκολίες στις μετακινήσεις. Θερμοκρασιακά ο καιρός είναι επίσης εξαιρετικός, με τον υδράργυρο να πέφτει, δροσίζοντας όλη την χώρα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καύσωνα.

Αρναούτογλου: Βροχές στην Εύβοια και στα βόρεια της Αττικής

Αυξημένη είναι η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων σε κάποιες περιοχές της χώρας κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η ασταθής ατμόσφαιρα αναμένεται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές στην Εύβοια με μικρότερη πιθανότατα τα ίδια φαινόμενα να επηρεάσουν και βόρειες περιοχές της Αττικής.

Στη νότια Πελοπόννησο είναι επίσης πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες μικρής διάρκειας, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή (17.08.2025) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Η αστάθεια θα φουντώσει τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18.08.2025) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Βορειοδυτική Αττική

Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη, 19 Αυγούστου. Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Πορτοκαλί» συναγερμός σε 8 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται κα για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)