Καιρός: Δροσίζει σήμερα, εξασθενούν τα μελτέμια και έρχονται μπόρες

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Αλλάζει ο καιρός σήμερα 15 Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν τα τελευταία 24ωρα εξασθενούν, ενώ και οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν.
Μάλιστα, στη διάρκεια του τριημέρου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες.
Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι άνεμοι σήμερα θα εξασθενήσουν. Στην πυρόπληκτη Αχαΐα θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ, όπως και στη Φιλιππιάδα, ενώ στην επίσης πυροπαθή Χίο οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.
Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Λήμνο, Σαμοθράκη, νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες και στην Αττική. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, 17 Αυγούστου και έπειτα.
Γιαννόπουλος: Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο
Όπως ανέφερε στην πρόγνωση του ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στο Αιγαίο πάλι παραμένουν τα 7 μποφόρ, ωστόσο οι άνεμοι έχουν πέσει στην Χίο, όπου υπάρχει η αυξημένη ανησυχία για το πύρινο μέτωπο. Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο - αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο - χωρίς όμως να φέρει απαγορευτικά ή δυσκολίες στις μετακινήσεις. Θερμοκρασιακά ο καιρός είναι επίσης εξαιρετικός, με τον υδράργυρο να πέφτει, δροσίζοντας όλη την χώρα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καύσωνα.
Αρναούτογλου: Βροχές στην Εύβοια και στα βόρεια της Αττικής
Αυξημένη είναι η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων σε κάποιες περιοχές της χώρας κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η ασταθής ατμόσφαιρα αναμένεται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές στην Εύβοια με μικρότερη πιθανότατα τα ίδια φαινόμενα να επηρεάσουν και βόρειες περιοχές της Αττικής.
Στη νότια Πελοπόννησο είναι επίσης πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες μικρής διάρκειας, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.
Την Κυριακή (17.08.2025) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.
Η αστάθεια θα φουντώσει τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18.08.2025) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρο
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Βορειοδυτική Αττική
Επτάνησα
Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη, 19 Αυγούστου. Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.
«Πορτοκαλί» συναγερμός σε 8 περιφέρειες
Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται κα για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
• Περιφέρεια Αττικής
• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
Ο καιρός σήμερα
Aναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα ορεινά.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στη Δυτική Στερεά από 22 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 16 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 17 Αυγούστου
Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
