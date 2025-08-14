Τραγωδία στα Θωμέικα: 83χρονος καταπλακώθηκε από το αγροτικό του

Τραγικό συμβάν με θύμα 83χρονο
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/08/25) στα Θωμέικα Ερυμάνθου, με θύμα έναν 83χρονο από τη Λακκόπετρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος του αγροτικού του οχήματος, το οποίο τον παρέσυρε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ την υπόθεση ερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr