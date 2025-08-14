Back to Top
Τραγωδία στα Θωμέικα: 83χρονος καταπλακώθηκε από το αγροτικό του

Τραγικό συμβάν με θύμα 83χρονο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/08/25) στα Θωμέικα Ερυμάνθου, με θύμα έναν 83χρονο από τη Λακκόπετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος του αγροτικού του οχήματος, το οποίο τον παρέσυρε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ την υπόθεση ερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

