e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου

Όλες οι πληρωμές

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (14.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του: 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

