Τραμπ: «Πιθανή η συμφωνία με Πούτιν και τριμερής σύνοδος με Ζελένσκι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία και ότι οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα απαιτήσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής αύριο στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με… τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.