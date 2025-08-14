Πάτρα: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του 50χρονου Κωνσταντίνου Αντ. Αγγελόπουλου

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του συμπολίτη Κωνσταντίνου Αντ. Αγγελόπουλου σε ηλικία μόλις 50 χρονών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος βρισκόταν σε φιλικό σπίτι όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς. Κλήθηκε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο 50χρονος άνδρας κατέληξε πριν φτάσουν στο νοσοκομείο.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στη Λεύκα Πατρών όπου και θα ταφεί στη συνέχεια.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος που ασχολείτο με τα αδέλφια του σε οικοδομικές εργασίες, ήταν παντρεμένος με την Καλλιόπη Κουτρουμάνη και είχε τρία παιδιά, τον Δημήτριο, τον Αντώνιο και την Αθανασία ενώ είχε και 2 εγγόνια, την Αγγελική και τον Συμεών.