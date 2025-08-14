Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του 50χρονου Κωνσταντίνου Αντ. Αγγελόπουλου

Πάτρα: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του ...

Βρισκόταν σε φιλικό του σπίτι όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς - Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο 50χρονος είχε ήδη καταλήξει

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του συμπολίτη Κωνσταντίνου Αντ. Αγγελόπουλου σε ηλικία μόλις 50 χρονών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος βρισκόταν σε φιλικό σπίτι όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς. Κλήθηκε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο 50χρονος άνδρας κατέληξε πριν φτάσουν στο νοσοκομείο.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στη Λεύκα Πατρών όπου και θα ταφεί στη συνέχεια.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος που ασχολείτο με τα αδέλφια του σε οικοδομικές εργασίες, ήταν παντρεμένος με την Καλλιόπη Κουτρουμάνη και είχε τρία παιδιά, τον Δημήτριο, τον Αντώνιο και την Αθανασία ενώ είχε και 2 εγγόνια, την Αγγελική και τον Συμεών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ο Αλέξης Χαρίτσης στην Αχαΐα και στις πληγείσες περιοχές από την καταστροφική πυρκαγιά

Φορολογικές δηλώσεις τέλος - Αυτόματη συμπλήρωση από το 2027

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Ανακοπή καρδιάς

Ειδήσεις