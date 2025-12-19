Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την Patradise μαρίνα του ΟΛΠΑ

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», το σχόλιο για την έναρξη έργων στο αγκυροβόλιο
Με τη φράση «κάλλιο αργά παρά ποτέ» θα μπορούσε να συνοψιστεί η παρέμβαση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας για τις εξελίξεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, καθώς, όπως επισημαίνει, η ανακοίνωση της Patradise μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης για να κινηθούν -έστω και καθυστερημένα- διαδικασίες ανάπλασης σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές της πόλης.
Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ
"Η ανακοίνωση της Patradise μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται πως λειτούργησε ως το απαραίτητο ξυπνητήρι για να κινηθούν, επιτέλους, και άλλες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.
Η έναρξη εργασιών ανάπλασης στο αγκυροβόλιο που διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων έρχεται μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, σε έναν χώρο με αυτονόητη σημασία για τη λειτουργικότητα και την εικόνα της Πάτρας. Η χρονική σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη.
Η πόλη έχει ανάγκη από συνέργειες στην πράξη και όχι από χρόνια στασιμότητα. Όταν υπάρχει σχέδιο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η κινητοποίηση είναι μονόδρομος -έστω και καθυστερημένα.
Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας στηρίζει κάθε παρέμβαση που αναβαθμίζει τις λιμενικές και παραλιακές υποδομές της πόλης, υπενθυμίζοντας όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυρίες, αλλά από διαρκή πολιτική βούληση.
