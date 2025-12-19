Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την Patradise μαρίνα του ΟΛΠΑ

Με τη φράση «κάλλιο αργά παρά ποτέ» θα μπορούσε να συνοψιστεί η παρέμβαση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας για τις εξελίξεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, καθώς, όπως επισημαίνει, η ανακοίνωση της Patradise μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης για να κινηθούν -έστω και καθυστερημένα- διαδικασίες ανάπλασης σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές της πόλης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ

"Η ανακοίνωση της Patradise μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται πως λειτούργησε ως το απαραίτητο ξυπνητήρι για να κινηθούν, επιτέλους, και άλλες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Η έναρξη εργασιών ανάπλασης στο αγκυροβόλιο που διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων έρχεται μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, σε έναν χώρο με αυτονόητη σημασία για τη λειτουργικότητα και την εικόνα της Πάτρας. Η χρονική σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη.

Η πόλη έχει ανάγκη από συνέργειες στην πράξη και όχι από χρόνια στασιμότητα. Όταν υπάρχει σχέδιο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η κινητοποίηση είναι μονόδρομος -έστω και καθυστερημένα.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας στηρίζει κάθε παρέμβαση που αναβαθμίζει τις λιμενικές και παραλιακές υποδομές της πόλης, υπενθυμίζοντας όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυρίες, αλλά από διαρκή πολιτική βούληση.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ"