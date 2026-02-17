Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές στο Ιράν εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Ολοένα και πιο αυστηρές είναι οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη για συμφωνία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα 17.02.2026 για τις «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας από την Ουγγαρία όπου βρίσκεται σε επίσκεψη, τόνισε πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο για μια διπλωματική λύση που θα καλύπτει τις βασικές ανησυχίες των ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να τη στηρίξει, αλλά υπογράμμισε πως οι προσδοκίες πρέπει να είναι συγκρατημένες.

Όπως είπε, η επίτευξη ουσιαστικών συμφωνιών με το Ιράν είναι διαχρονικά περίπλοκη, καθώς -κατά την άποψή του- η ιρανική ηγεσία αποτελείται από σκληροπυρηνικούς σιίτες κληρικούς που καθοδηγούνται περισσότερο από θεολογικά παρά από γεωπολιτικά κριτήρια.

Ενισχύεται η παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, οι ΗΠΑ ενισχύουν αισθητά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα επικαλούμενα πηγές, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και μαχητικά μετασταθμεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Μέση Ανατολή, ενώ αναβαθμίζονται και οι δυνατότητες αεράμυνας στην περιοχή.

Δορυφορικά δεδομένα καταγράφουν 12 αμερικανικά F-15 στη βάση Μουάφακ Σάλτι της Ιορδανίας από τις 25 Ιανουαρίου. Παράλληλα, πολλά μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν μεταφέρει στρατιωτικό υλικό σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, με τον συνολικό αριθμό αμερικανικών πτήσεων μεταφοράς να ξεπερνά τις 250.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος, ενώ πρόσφατα υποστήριξε ότι μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν η ιδανική εξέλιξη.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό πραγματοποιούνται οι συνομιλίες στη Γενεύη, όπου την αμερικανική πλευρά αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Το κλίμα παραμένει φορτισμένο, με τη γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική πίεση να είναι λεπτή.