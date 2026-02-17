Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και εντοπίστηκε σε χωράφι έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, αφού είχε προηγουμένως πυροβολήσει στον αέρα και ταμπουρωθεί στο σπίτι του. Ο 71χρονος εντοπίστηκε τελικά σε παρακείμενο χωράφι ύστερα από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 18:40, όταν ο 71χρονος φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με άνδρα αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Στη συνέχεια εισήλθε στην οικία του και κλειδαμπαρώθηκε. Γείτονας ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν την περιοχή.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον πείσουν να παραδοθεί, ωστόσο ο Μαυρίκης δεν βρισκόταν τελικά εντός της οικίας. Έπειτα από έρευνες, εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι, περίπου 100 μέτρα από το σπίτι του, όπου κρυβόταν για περισσότερες από τρεις ώρες. Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Το παρελθόν του «αρχικοριού»

Το όνομα του Χρήστου Μαυρίκη έγινε γνωστό το 1989, στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.