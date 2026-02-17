Βιολάντα: Νέα βίντεο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα - Πώς σώθηκε ο φύλακας

Τρία νέα βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης το μοιραίο βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, όταν βρήκαν τραγικό θάνατο οι 5 γυναίκες
Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, λόγω διαρροής προπανίου, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.
Κατά τη διάρκεια της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας του εργοστασίου της «Βιολάντα», ο οποίος ήταν κοντά στο σημείο, έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ενώ ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές παρότι ήταν σε κατάσταση σοκ.
Το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας τρία νέα βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης.
Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις περίπου 5 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».
