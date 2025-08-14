Ο Αλέξης Χαρίτσης στην Αχαΐα και στις πληγείσες περιοχές από την καταστροφική πυρκαγιά

Την Τετάρτη 13/8/2024, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης συνοδευόμενος από την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και μέλη της Νέας Αριστεράς Αχαΐας, βρέθηκε στην Αχαΐα και στις πληγείσες από την καταστροφική πυρκαγιά περιοχές.

Αρχικά βρέθηκε στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΣΕΒΙΠΑ, Λειβαδάρο Δημήτριο και ενημερώθηκε για την προβλήματα που άφησε η πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή και στη συνέχεια επισκέφτηκε πληγείσες επιχειρήσεις. Επίσης περιόδευσε τη γύρω περιοχή αντικρίζοντας την καταστροφή σε υποδομές, παραγωγή και περιουσίες.

Ακολούθως ο Αλέξης Χαρίτσης και το κλιμάκιο που τον συνόδευε μετέβη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα όπου ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα στην Πάτρα, τη συνολική εικόνα των καταστροφών αλλά και το σχεδιασμό της υπηρεσίας .

Κατόπιν μετέβη σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Πάτρας όπου και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδιναν μάχη με τις φλόγες και ενημερώθηκε επί τόπου. Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε μεταξύ άλλων:

Δεν έχουμε να κάνουμε με πυρκαγιά σε απομακρυσμένη περιοχή αλλά στην τρίτη πόλη της Ελλάδας, που κατακαίει επιχειρήσεις, υποδομές αλλά και περιουσίες στον αστικό ιστό.