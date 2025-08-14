Φωτιά στην Πάτρα: Ένα το ενεργό μέτωπο προς Ελεκίστρα - Μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αρόη και Συχαινά

Εφιαλτική νύχτα έζησαν για ακόμη μια νύχτα οι κάτοικοι της Πάτρας, καθώς οι φωτιές έκαιγαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης .

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες οι άνεμοι κόπασαν και έτσι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τα περισσότερα μέτωπα υπό έλεγχο.

Το πιο δύσκολο μέτωπο ήταν αυτό των Συχαινών, καθώς μια μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα να απειληθούν σπίτια.

Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίας στον λόφο της Αρόης, ενώ η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Ρωμανός προς το βουνό Ελεκύστρα. Το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.