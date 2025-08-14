Φωτιά στην Πάτρα: Ένα το ενεργό μέτωπο προς Ελεκίστρα - Μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αρόη και Συχαινά

Ρίψεις νερού με το πρώτο φως από εναέρια μέσα
Εφιαλτική νύχτα έζησαν για ακόμη μια νύχτα οι κάτοικοι της Πάτρας, καθώς οι φωτιές έκαιγαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης .
Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες οι άνεμοι κόπασαν και έτσι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τα περισσότερα μέτωπα υπό έλεγχο.
Το πιο δύσκολο μέτωπο ήταν αυτό των Συχαινών, καθώς μια μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα να απειληθούν σπίτια.
Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίας στον λόφο της Αρόης, ενώ η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Ρωμανός προς το βουνό Ελεκύστρα. Το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.
Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Πάτρα- Αναζωπύρωση στα Συχαινά- Προσαγωγή δύο υπόπτων για την καταστροφική πυρκαγιά- Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ
Δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Πάτρα- Αναζωπύρωση στα Συχαινά- Προσαγωγή δύο υπόπτων για την καταστροφική πυρκαγιά- Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ
Προληπτικά εκκενώθηκε το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο.
Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 25χρονος Έλληνας που κατηγορείται για εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο.
Στη Δυτική Αχαΐα , όπου πλέον η φωτιά έχει σβήσει τουλάχιστον εφτά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως επίσης και η εκκλησία του χωριού. Παρόμοιο είναι το σκηνικό σε πολλά χωριά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr