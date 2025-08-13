Καίγεται η Πάτρα- Συνελήφθη 25χρονος στο Γηροκομειό για εμπρησμό- Οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια στον Ρωμανό- Αναζωπύρωση στα Συχαινά- Σε επιφυλακή Εγλυκάδα, Ριγανόκαμπος και Σούλι- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Η φλεγόμενη Πάτρα έγινε θέμα στους New Υork Times

Οι New York Times σε ρεπορτάζ τους για τις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης αναφέρονται και στην Πάτρα που αυτή την ώρα για δεύτερο εικοσιτετράωρο βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.

Δυστυχώς η αφορμή για την αναφορά της κορυφαίας εφημερίδας στην Πάτρα γίνεται με αφορμή τις τραγικές στιγμές που περνάει η πόλη.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Έκκληση από ιερά μόνη Αγίου Παντελεήμονος, ζητούν βοήθεια για κατάσβεση.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στο Γηροκομειό μετά από καταγγελία φωτογράφου που τον είδε και τον φωτογράφησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Ένας 25χρονος εντοπίστηκε την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά. Ήταν σκυμμένος πάνω από το έδαφος και με την απομάκρυνσή του από το σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ο νεαρός, που είναι από την Πάτρα, συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.

Για το περιστατικό καταθέτει και φωτογράφος που έχει φωτογραφίσει τον νεαρό να σκύβει και να προκαλείται πυρκαγιά στο σημείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μικρές εστίες είναι διάσπαρτες στους πρόποδες του Παναχαϊκού ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς τους πρόποδες του Παναχαϊκού.

Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο έργο της Πυρόσβεσης στην Πάτρα συμβάλλουν και Μολδαβοί πυροσβέστες.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Οι φλόγες περνάνε τώρα το λόφο δίπλα στο δασύλλιο.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να μη φτάσει η φωτιά στο δασύλλιο.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αναζοπύρωση στην περιοχή των Συχαινών.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια στον Ρωμανό.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αέρας στρέφει τη φωτιά ξανά προς την περιοχή της Βούντενης.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Τρόμος και στην Μονή Μπάλα, η οποία εκκενώθηκε.