Καίγεται η Πάτρα- Συνελήφθη 25χρονος στο Γηροκομειό για εμπρησμό- Οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια στον Ρωμανό- Αναζωπύρωση στα Συχαινά- Σε επιφυλακή Εγλυκάδα, Ριγανόκαμπος και Σούλι- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Η φλεγόμενη Πάτρα έγινε θέμα στους New Υork Times
Οι New York Times σε ρεπορτάζ τους για τις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης αναφέρονται και στην Πάτρα που αυτή την ώρα για δεύτερο εικοσιτετράωρο βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.
Δυστυχώς η αφορμή για την αναφορά της κορυφαίας εφημερίδας στην Πάτρα γίνεται με αφορμή τις τραγικές στιγμές που περνάει η πόλη.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Έκκληση από ιερά μόνη Αγίου Παντελεήμονος, ζητούν βοήθεια για κατάσβεση.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στο Γηροκομειό μετά από καταγγελία φωτογράφου που τον είδε και τον φωτογράφησε.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.
Ένας 25χρονος εντοπίστηκε την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά. Ήταν σκυμμένος πάνω από το έδαφος και με την απομάκρυνσή του από το σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά.
Ο νεαρός, που είναι από την Πάτρα, συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.
Για το περιστατικό καταθέτει και φωτογράφος που έχει φωτογραφίσει τον νεαρό να σκύβει και να προκαλείται πυρκαγιά στο σημείο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μικρές εστίες είναι διάσπαρτες στους πρόποδες του Παναχαϊκού ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς τους πρόποδες του Παναχαϊκού.
Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο έργο της Πυρόσβεσης στην Πάτρα συμβάλλουν και Μολδαβοί πυροσβέστες.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Οι φλόγες περνάνε τώρα το λόφο δίπλα στο δασύλλιο.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να μη φτάσει η φωτιά στο δασύλλιο.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αναζοπύρωση στην περιοχή των Συχαινών.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια στον Ρωμανό.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αέρας στρέφει τη φωτιά ξανά προς την περιοχή της Βούντενης.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Τρόμος και στην Μονή Μπάλα, η οποία εκκενώθηκε.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν από νωρίς σήμερα το πρωί, οι οι κάτοικοι της Πάτρας- Καρέ καρέ, η πορεία της φωτιάς και οι εκκενώσεις, από τους δημοσιογράφους του thebest.gr
Σε κόλαση φωτιάς έχει μετατραπεί η Πάτρα η οποία φλέγεται για δεύτερη μέρα με τη φωτιά να έχει μετατρέψει αυτή τη στιγμή σε εφιάλτη τις περιοχές Διάκου, Γηροκομειό, Αρόη, Ρωμανού Λυκοχορό, Εγλυκάδα, Σούλι και Ριγανόκαμπο.
Ανάστατοι οι πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτι τους άρον άρον και κατευθύνονται προς την Πάτρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Πολλές από τις περιοχές του Ανατολικού διαμερίσματος έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ σε άλλες είναι συνεχείς οι πτώσεις της τάσης ρεύματος. Χωρίς νερό παραμένει μεγάλο μέρος της Πάτρας.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Νέο μήνυμα εκκένωσης Σουλίου, Εγλυκάδας, Ριγανόκαμπου του 112
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Στο πύρινο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου και απειλεί κατοικίες και ιδρύματα, βρίσκεται ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:
«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 12 ασθενείς από το Καραμανδάνειο μεταφέρονται στο Νοσοκομείο του Ρίου και 82 άτομα από το Κωνσταντοπούλειο στο ΚΕΤΧ.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Χωρίς ρεύμα Σαραβάλι και Κρήνη Πατρών
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Άνοιξαν αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο για να υποδέχονται πυρόπληκτους.
Όσοι από τους κατοίκους της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού εκκενώνουν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που καίει την εκεί περιοχή, πρέπει να μετακινούνται προς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο οποίο έχουν ανοίξει αίθουσες με κλιματισμό για να φιλοξενηθούν προσωρινά.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάτρα, στην οδό Λυκοχόρου, λόγω πυρκαγιάς. Κατά την κίνησή σας στην περιοχή, παρακαλείστε να δίνετε απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.
Με λεωφορεία πάνε τον κόσμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στο ΚΕΤΧ.
Πληροφορίες θέλουν να εκκενώνεται και το Καραμανδανείο Νοσοκομείο.
Το νοσοκομείο εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους, ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον "Καραμανδάνειο" Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Νέο 112 για τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης, Διάκου, Γηροκομειού και Λυκοχορού προς το κέντρο της Πάτρας.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας» αναφέρει το μήνυμα.
Αναφορές για εκγλωβισμένα άτομα, επιχειρεί η αστυνομία για την μεταφορά τους με λεωφορεία σε ασφαλή σημεία.
