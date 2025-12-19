Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών: Επίσκεψη στις φυλακές Αγ. Στεφάνου ενόψει των Χριστουγέννων

Ομάδα εθελοντών της ενορίας μαζί με τον προϊστάμενο του Ναού πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο & τον διάκονο π. Αιμιλιανό, προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης στους κρατούμενους

Υλοποιώντας το φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο η Ενορία Αγίας Τριάδος Πατρών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Ομάδα εθελοντών της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, μαζί με τον προϊστάμενο του Ναού πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο και τον διάκονο π. Αιμιλιανό, επισκέφτηκαν το κατάστημα κράτησης, μίλησαν με τους εργαζόμενους και προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης κ.α. στους κρατούμενους.

*Ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές με υγεία και Ευλογία παρά Κυρίου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κατάστημα Κράτησης Άγιος Στέφανος

