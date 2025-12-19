Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών: Επίσκεψη στις φυλακές Αγ. Στεφάνου ενόψει των Χριστουγέννων

Υλοποιώντας το φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο η Ενορία Αγίας Τριάδος Πατρών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Ομάδα εθελοντών της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, μαζί με τον προϊστάμενο του Ναού πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο και τον διάκονο π. Αιμιλιανό, επισκέφτηκαν το κατάστημα κράτησης, μίλησαν με τους εργαζόμενους και προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης κ.α. στους κρατούμενους.

*Ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές με υγεία και Ευλογία παρά Κυρίου.