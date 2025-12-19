Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΑΙΔΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΕΦΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 20/12/2025 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Ο σύζυγος: Ιωάννης
Τα αδέλφια: Ιωάννης και Δήμητρα Ανδριοπούλου, Κυριάκος Ανδριόπουλος, Ιουλία και Κων/νος Κάνιστρας, Κατερίνα (χήρα) Χρηστ. Ανδριόπουλου, Καλυψώ Αναγνωστοπούλου, Κων/να και Χαράλαμπος Ρόδης, Ελένη και Νικόλαος Ρουμελιώτης, Άννα χήρα Μέμου Κυριακόπουλου
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ & ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83 - ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΖΙΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΙΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΡΗΓΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΚΟΛΦΩ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΑΝ. ΚΑΛΟΥΔΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΡΚΑΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΪΑΦΑ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΓΓΟΥ χήρας ΠΑΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι.
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-12-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμηση του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 95
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε το Σάββατο 20-12-2025 & ώρα 7 έως 9 π. μ. στον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης Αρόης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ:
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ
ΒΑΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
OI ETTONOI:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΡΜΑΝΤΟ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-12-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κ. Αχαΐας (Νεκροταφείο) 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΟΥΚΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-12-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΙΔΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΓΙΟΥ – ΕΤΩΝ 93
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΔΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΣΑΛΑΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20/12/2025 και ώρα 08:00 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖ. ΠΙΕΡΡΗ
ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 9:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Κοιμητήριον Λεύκας Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης
ΜΑΡΙΑΣ ΑΝ. ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ
Ετών 100
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας.
Τα παιδιά της: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ
Ο εγγονός: ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οι λοιποί συγγενείς.
---------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΚΑ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΜΑΡΙΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΚΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΑΝΘΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΚΑΤΙΝΑ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΝΘΗ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΖΑΧΑΡΩ ΧΗΡΑ ΣΠΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ κ ΑΝΝΑ ΛΑΠΠΑ, ΣΟΦΙΑ κ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΘΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΚΟΒΑ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΤΑΣΟΣ ΓΟΥΣΚΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τ Α Α Ν Η Ψ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΖΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΕΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΑΣΕΠ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΤΑΝΙΕΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα ΘΕΟΔ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα ΑΝΔΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Λάγγουρα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής & θείας
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ: 45
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντώνιος Μονόλιθος
Ο ΥΙΟΣ: Χρήστος
Η ΜΗΤΕΡΑ: Χάιδω Καραλή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος & Χρυσάνθη Καραλή, Ηλίας & Μάρθα Καραλή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΜΑΝΙΑ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΛΑΣΗΣ & ΕΦΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑΣ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΡΟΥΣΚΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΗΛΕΙΑΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΛΑΪΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΜΟΥΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ,
ΛΟΥΚΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΕΤΑΞΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚ.
ZAKYNΘINOY
ΕΤΩΝ 67
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΘΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΧΡ.
ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 88
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου (Βερναδέϊκα), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ.
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
TA ΠAIΔIA TOY :
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΡΜΕΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΓΙΑ
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΓΙΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΩΜΑ ΟΘΩΝΑ ΚΑΧΤΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΘΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΛΙΑΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡ. ΜΑΓΙΩΝΟΥ
ΕΤΩΝ 55
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΧΑΡ. ΜΑΓΙΩΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΓΙΩΝΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΙΝΑ ΜΑΓΙΩΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΜΟΥΤΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΑΚΟΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 73
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Γ. ΑΚΟΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΖΑΦ. ΑΚΟΥΡΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΑΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΑΓΑΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
Τα παιδιά του: Νικόλαος Βασιλάκης, Σωτήρης Βασιλάκης, Αλέξανδρος Βασιλάκης
Τα εγγόνια του: Ευανθία, Γεώργιος, Μυρτώ
Οι λοιποί συγγενείς.
--------------------
