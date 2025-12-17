Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 18 έως και 24 Δεκεμβρίου 2025

Τη γιορτινή, νέα κινηματογραφική εβδομάδα η ταινία που κυριαρχεί είναι το "Avatar: Φωτιά και Στάχτη" του Τζέιμς Κάμερον

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 18 έως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή των Χριστουγέννων έχει ως εξής: Αίθουσα 2 στις 17.30 καθημερινά πλην Δευτέρας και στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 18.30 και στις 22.30 καθημερινά (σε 3d), Αίθουσα 5 στις 12.30 το μεσημέρι μόνο Τετάρτη 24/12, στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο & την Τετάρτη 24/12, και στις 20.30 καθημερινά (σε 3d), Aίθουσα 7 στις 13.10 μόνο Τετάρτη 24/12 και στις 19.30 καθημερινά "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Fire and Ash" Ο θρυλικός Kαναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, βραβευμένος με Όσκαρ για τον πολύκροτο "Τιτανικό" το 1998, μάς οδηγεί πίσω στον συναρπαστικό κόσμο της Πανδώρας. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας. Πρόκειται για πανάκριβη υπερπαραγωγή, την 3η ταινία "Αvatar" που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Διάρκεια: 195 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" H ταινία είναι ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Το θρίλερ μυστηρίου "The Housemaid" βγαίνει στη χώρα μας μαζί με την έξοδο του στις ΗΠΑ. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 19.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 15.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη-A Mouse Hunt for Christmas" Παιδική οικογενειακή ταινία Νορβηγικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Χένρικ Μάρτιν Νταλσμπάκεν. Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή τωνΧριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι"γίγαντες": μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στοεγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Καρτουνίστικη και καλογυρισμένη κωμωδία καταστροφής, όπου τα (ψηφιακά) ποντίκια κλέβουν την παράσταση από τους αμήχανους ζωντανούς χαρακτήρες, αναφέρει το περιοδικό Αθηνόραμα.

Αίθουσα 1 στις 17.10 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 24/12, και στις 12.10 το μεσημέρι και στις 15.00 την Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, Αίθουσα 3 στις 18.00, στις 20.10 και στις 22.15 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 13.45 μόνο την Τετάρτη 24/12, Αίθουσα 6 στις 21.15 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 20.45 και 22.50 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχει ήδη ξεπεράσει τα 150.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 23.30 καθημερινά "Silent Night, Deadly Night-Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα" Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του από έναν άντρα με στολή Άγιου Βασίλη. Χρόνια αργότερα, ως ενήλικας, φοράει και ο ίδιος τη στολή του Άγιου Βασίλη και ξεκινά μια βίαιη αναζήτηση για να εκδικηθεί όσους ευθύνονται για το τραυματικό γεγονός της παιδικής του ηλικίας. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 95 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου Σκηνοθεσία: Mike P. Nelson. Ηθοποιοί: David Lawrence Brown, Rohan Campbell, Ruby Modine, David Tomlinson, Mark Acheson. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Είναι η 2η ταινία-ριμέικ μετά το "Silent Night" του 2012 που είχε σκηνοθετήσει ο Steven C. Miller με πρωταγωνιστή τον Malcolm McDowell, της ταινίας του 1984 που είχε τότε σκηνοθετήσει ο Charles E. Sellier Jr. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της, σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, 3.250 εισιτήρια. Στο εξωτερικό το "Silent Night, Deadly Night" ξεκίνησε με εισπράξεις περίπου 1,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 23.20 καθημερινά πλην Τετάρτης 24/12 "Σπασμένη Φλέβα" Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επέστρεψε με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της "Σπασμένης Φλέβας": "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, έχει κόψει 110.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 16.15 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 24/12 (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 24/12 (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.15 καθημερινά και επιπλέον στις 12.45 και στις 15.15 την Τετάρτη 24/12 (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" σαρώνει στο εξωτερικό και έχει ήδη φτάσει το 1 δις, 140 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, η "Ζωούπολη 2" έχει κόψει 135.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 24/12, και επιπλέον στις 12 το μεσημέρι και στις 14.00 την Τετάρτη 24/12 (μεταγλωττισμένο) "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Παιδικό ανιμέισον φιλμ συμπαραγωγής Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Γερμανίας και Εσθονίας 2024 σε σκηνοθεσία Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ.



Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. O πρωτότυπος ξένος τίτλος της ταινίας είναι "Niko: Beyond the Northern Lights". Η ταινία έχει κόψει έως & τις 14/12/2025, 12.617 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr