Καταφθάνει την Πέμπτη 18/12/2025 και στην Πάτρα το "Avatar: Φωτιά και Στάχτη" του Τζέιμς Κάμερον

Το κοινό καλείται να επιστρέψει στην Πανδώρα μέσα από την νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθεσίας, James Cameron, "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Avatar: Fire and Ash".

Η νέα επική ταινία του 71χρονου Τζέιμς Κάμερον (Τιτανικός), καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε) από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ (19/12).

Διανομή από Feelgood.

Διάρκεια: 197 λεπτά.

Το φημολογούμενο κόστος της υπερπαραγωγής αυτής φτάνει τα 400 εκατ. δολάρια.

Ο Τζέιμς Καμερον έχει συνεργαστεί & στο σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τον Jon Landau.

Η οικογένεια του Τζέικ και της Νεϊτίρι αντιμετωπίζει τη θλίψη μετά τον θάνατο του Νετέγιαμ, συναντώντας μια νέα, επιθετική φυλή, τον Λαό της Στάχτης, οι οποίοι ηγούνται των φλογερών Βαράνγκ, καθώς η σύγκρουση στην Πανδώρα κλιμακώνεται και αναδύεται ένα νέο ηθικό ζήτημα.

Σκηνοθεσία: James Cameron.

Πρωταγωνιστούν: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis.

Το 1ο "Avatar" το 2009, που εκτυλισσόταν τον 22ο αιώνα, όταν άνθρωποι έχουν αποικίσει τον πλανήτη Pandora, είχε σαρώσει εισπρακτικά φτάνοντας τα 2 δις, 923 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Στα 82α Όσκαρ, το "Avatar" προτάθηκε για 9 βραβεία, ανάμεσα τους & για καλύτερη ταινία (έχασε τότε από το "The Hurt Locker" της Κάθριν Μπιγκελόου) κερδίζοντας 3 Όσκαρ.

Η εντυπωσιακή συνέχεια ήρθε το 2022, με το "Avatar: The Way of Water" που επίσης κυριάρχησε στο box office, με 2 δις, 343 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Η ταινία προτάθηκε για 4 βραβεία Όσκαρ, στα 95α Academy Awards, ανάμεσα τους & για καλύτερη ταινία, κερδίζοντας τελικά το Όσκαρ καλύτερων Οπτικών εφέ.

Να προσθέσουμε πως σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 2 ακόμα sequels, τα Avatar 4 και Avatar 5 βρίσκονται σε διάφορα στάδια παραγωγής με την προοοπτική να βγουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπως διαβάσαμε, το 2029 και το 2031.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ