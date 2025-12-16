Πάτρα: Γιορτινό Φιλολογικό Βραδινό την Δευτέρα 22/12

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος προσκαλεί το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα.

Το Φιλολογικό αυτό Βραδινό θα έχει γιορτινό χαρακτήρα & ατμόσφαιρα. Θα γίνουν Απαγγελίες επίκαιρων Χριστουγεννιάτικων ποιημάτων από τους ίδιους τους δημιουργούς ή ποιημάτων γνωστών ποιητών μας και θα αποδοθούν Βυζαντινοί ύμνοι.

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, νομικός και λογοτέχνης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη στην εκδήλωση.