Πάτρα: Διαδραστική παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Όταν αντίκρισα το αστέρι μου»

Μία Διαδραστική παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Όταν αντίκρισα το αστέρι μου» της Νεφέλης Μοσχόβου, θα γίνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα. Ένα βιβλίο για να αγαπάμε το σώμα μας και να πιστεύουμε στον εαυτό μας.

Στον βυθό μιας χώρας μακρινής ζούνε κάτι παράξενα πλάσματα. Πρόκειται για τσούχτρες απίστευτης ομορφιάς. Ανάμεσά τους κι ο Τούτας, μια τσούχτρα με πολύ κοντά πλοκάμια, τόσο κοντά που όλοι τον φωνάζουν Στάλα. Κι αυτό τον ενοχλεί πολύ. Θα καταφέρει ο Τούτας να ανακαλύψει την αληθινή ομορφιά του εαυτού του; Θα καταφέρει να αγαπήσει το σώμα του;

«Όλοι μας λάμπουμε! Ο καθένας με τον δικό του τρόπο».

Το βιβλίο της Νεφέλης Μοσχόβου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ - ΠΥΡΑΜΙΔΑ.

Όπως είδαμε στο σάιτ των εκδόσεων, η ίδια η Νεφέλη Μοσχόβου αναφέρει ως βιογραφικό:

Με λένε Νεφέλη Μοσχόβου. Αγαπώ την ψυχολογία, τα παιδιά και την τέχνη. Μου αρέσει η οριοθέτηση και η αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης ενώ παράλληλα, λατρεύω την ελευθερία και την υποκειμενικότητα ενός κειμένου, μιας ζωγραφιάς, μιας κίνησης. Έτσι, προσπαθώ να συνθέσω τη ζωή μου μπλέκοντας, αυτά τα (α)ταίριαστά.

Το πρώτο παραμύθι μου που εκδόθηκε ονομάζεται «Όταν Αντίκρισα το Αστέρι μου». Γνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να φέρω κάποια αλλαγή μόνο μέσα από ένα παιδικό παραμύθι και πολύ ταπεινά, θα ευχηθώ να βάλω ένα λιθαράκι. Ένα ερέθισμα, μία σκέψη, έναν προβληματισμό, μία αφορμή για συζήτηση.

*Η Νεφέλη Μοσχόβου είχε έρθει καλεσμένη του Πολύεδρου την περασμένη άνοιξη στο Φεστιβάλ Παιδικού και εφηβικού βιβλίου στην Achaia Clauss την Κυριακή 11 Μαΐου & είχε πάρει μέρος ως αφηγήτρια σε εκαπιδευτική δράση με αφορμή το βιβλίο της "Όταν αντίκρισα το αστέρι μου".