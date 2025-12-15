Πάτρα: Ανεβαίνει η μουσικοθεατρική παράσταση «Δως μου το Χέρι σου… ΠΑΛΗ»

Η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «ΔΩΣ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ… ΠΑΛΗ» επιστρέφει στο θέατρο Επίκεντρο+ (Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου) στην Πάτρα στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2025.

Ένας νέος μουσικός πασχίζει να βγει στο φως, στη ζωή. Έτσι έρχεται αντιμέτωπος με ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, όπως η παιδική ηλικία, ο έρωτας και η μοναξιά. Μάρτυρας μιας σκληρής καθημερινότητας καταφέρνει να βρει λύση μέσα από τη μουσική, το θέατρο και την ποίηση…

Συντελεστές παράστασης:

Σκηνοθεσία/Κείμενα: Νικόλ Πετρουλή

Επιμέλεια μουσικής/τραγούδι: Νικόλας Λάππας

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νικόλας Λάππας, Δημήτρης Κιούρκας, Αγγελική Σαλπιστή, Μαριτίνα Κούσουλα.

Παίζουν οι μουσικοί: Ελένη Τσέκη (ακορντεόν), Μιχάλης Παπαδημητρόπουλος (κιθάρα), Γεωργία-Ελπινίκη Αντίοχου (τραγούδι).

Ενορχηστρώσεις/πιάνο: Χάρης Σολωμός.

Η παράσταση θα παιχθεί το διήμερο 19 - 20 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης: 21.00.

Θέατρο Επίκεντρο+, Νόρμαν 16 & Αγίου Διονυσίου, Πάτρα.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/dos-mou-to- xeri-sou-pali/

Είσοδος: 12€ προπώληση, 15€ τιμή ταμείου.

*Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα συγκινήσει, θα προβληματίσει και θα σας παρασύρει στον κόσμο της μουσικής και του θεάτρου. Μια παράσταση όπου κάθε νότα και κάθε στιγμή επί σκηνής έχει σημασία, και όπου ο θεατής γίνεται μέρος της ιστορίας.

*Η σκηνοθέτις της παράστασης Νικόλ Πετρουλή είναι Θεατρολόγος, Π.Ε.91.01,

MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ε.Α.Π. και

Phd Yποψήφια Διδάκτωρ Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών.