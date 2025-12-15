Πάτρα: Παρουσιάζεται η 1η ποιητική συλλογή της Μαρίας Καλογεράτου

Οι εκδόσεις «Το Δόντι» με την υποστήριξη του Βιβλιοπωλείου «Discover» προσκαλούν το Πατρινό βιβλιόφιλο κοινό στη φιλολογική βραδιά για την παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής, της φιλολόγου και συγγραφέως Μαρίας Καλογεράτου «Καρδιακές Αναρτήσεις ή Επιδαψιλεύματα πολύτιμων πόρων» την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου «Discover» (πεζόδρομος Βούρβαχη 3, μεταξύ Κορίνθου και Μαιζώνος. Τ. 2610624916) στην Πάτρα.

Τη συλλογή θα παρουσιάσουν οι:

● Σωτήριος Χριστόπουλος, Οικονομολόγος, Συγγραφέας, Ποιητής, M.Sc., M.A., M.Ed.

● Μαίρη Σιδηρά, Φιλόλογος, Συγγραφέας, M.Sc. στη Λογοτεχνία.

Ποιήματα θα διαβάσουν οι:

● Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος, Φιλόλογος, Θεατρικός Συγγραφέας, M.Ed, M.Sc.,

● Νότα Μηλιώνη, Φιλόλογος, Θεατρολόγος, ΜΔΕ στο αρχαίο θέατρο,

● Φωτεινή Φραντζή, Φιλόλογος, Συγγραφέας, M.Ed (Συντονίστρια παρουσίασης).

Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα έχει η Αγάπη Γαλανού, Μουσικός του 21ου Γυμνασίου Πατρών και θα τραγουδήσει η μαθήτρια της, Ζέτα Βαλή.

Καρδιακές αναρτήσεις… (Λίγα λόγια για τη συλλογή)

Δίνοντας χώρο στην καρδιά μου

να ζήσει απλά και όμορφα

ξανοίχτηκα στις θάλασσες και στους ήχους τους

χωρίς πολλά εξαρτήματα και γαρνιτούρες!

Με τον πλούτο της ανάμνησης της παρατήρησης, του εσωτερικού στοχασμού

ενστερνίστηκα τις επιταγές της συνείδησης

αφουγκράστηκα πολλών ειδών ιστορίες βιωμάτων γνησίων καρατίων

κι απέδωσα συναίσθημα, ανωτερότητα ποιητικής υφής

σ´έναν κόσμο που έχει ανάγκη τη μετάθεση στην καρδιακή επαφή

και την πρεμιέρα της πνευματικής επικοινωνίας.-

ΜΑΓΕΡΚΑ 28/11/25

Λίγα λόγια για την συγγραφέα - ΜΑΓΕΡΚΑ (Μαρία Γερασίμου Καλογεράτου)

Η Μαρία Γερασίμου Καλογεράτου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Πάτρα. Είναι φιλόλογος και θεολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Σπουδές στην Εκπαίδευση», και τ. Διευθύντρια στη Μέση Εκπαίδευση. Η πολύπλευρη ενασχόλησή της με τη γλώσσα, την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια αποτελεί σταθερό άξονα του έργου και της προσωπικότητάς της.

Μιλά αγγλικά και ιταλικά και διατηρεί σταθερό ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική. Η αγάπη της για την ποίηση εκδηλώθηκε από τα πρώτα της χρόνια και την οδήγησε σε προσωπικές συνθέσεις, μέσα από τις οποίες αποτυπώνει τον εσωτερικό της κόσμο και τις πνευματικές της ανησυχίες. Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής της: έχει εργαστεί ως εθελόντρια νοσηλεύτρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, είναι ενεργή αιμοδότρια και αιμοπεταλιοδότρια, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως συνεργάτιδα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Λύχνος». Τέλος, έχει πλούσια εμπειρία ως εμψυχώτρια ομάδων, στηρίζοντας δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία.