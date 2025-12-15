Φιλανθρωπική εκδήλωση από το Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας

Για πέμπτη (5η) συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου 2025 στο Bianco Social Pleasure (Ρήγα Φερραίου 148-150) φιλανθρωπική εκδήλωση, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν για την αγορά δώρων και ειδών για τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παδιού και Νέων Αχαΐας - Σκαγιοπούλειο.

Μέλη του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου θα βρίσκονται στο χώρο από τις 6 το απόγευμα, όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα κουπόνια προσφοράς για όποιον επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πιο γιορτινές τις ημέρες για τα παιδιά!

Την εκδήλωση έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής με χορηγίες οι τοπικές εταιρείες: Κοτόπουλα Μοσχοβάκης, Music Station Στόλλας, Printart Creative, Panos Dim Wedding events, Speechless No More, Spyros Katraouras Jewels, Koutsodimas Collections, Νέο Παντοπωλείο με τη λίστα των χορηγών να μεγαλώνει καθημερινά

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας

Ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας ιδρύθηκε το 2021 με τη συμμετοχή από το σύνολο σχεδόν των DJ της πόλης (78 μέλη). Εκτός από την ενασχόληση με θέματα που αφορούν το επάγγελμα, μια από τις βασικές αξίες που οδήγησαν στην δημιουργία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας είναι η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Έτσι κάθε χρόνο διοργανώνουν εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη φορέων της περιοχής.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος (πρόεδρος), Βασίλης Μαράκης (γραμματέας), Χρήστος Μπερδές (ταμίας), Γιώργος Βερροιόπουλος (μέλος), Πάνος Δημητρόπουλος (μέλος), Κλεάνθης Τσίκας (μέλος), Πλάτωνας Χατζηκουμής (μέλος).