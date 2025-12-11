Πάτρα: Το διήμερο 19 & 20 Δεκεμβρίου 2025 το «Ηπειρώτικο Παζάρι Χριστουγέννων»

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και η Εφορία Κυριών προσκαλούν το κοινό της Πάτρας το διήμερο 19 & 20 Δεκεμβρίου 2025 να τιμήσει με την παρουσία του το καθιερωμένο «Ηπειρώτικο Παζάρι Χριστουγέννων», μια εκδήλωση που έχει αγαπηθεί και πλέον αποτελεί θεσμό και πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας.

Με περίσσια φροντίδα και αγάπη, τα μέλη του Συλλόγου οργανώνουν ένα γιορτινό παζάρι που τιμά την ηπειρώτικη παράδοση και προβάλλει τον πλούτο της: ξακουστές παραδοσιακές ηπειρώτικες πίτες, τοπικά γλυκά από την Άπειρο χώρα, ντόπιο τσίπουρο και κρασί, καθώς και οικολογικές και λαϊκές χειροτεχνίες, φτιαγμένες από τα μέλη του ιστορικού Συλλόγου, είναι μερικά από τα «καλούδια» που θα εκτεθούν στον φιλόξενο χώρο του «Σπιτιού του Ηπειρώτη» στην οδό Μουρούζη 14–16 / α΄ όροφος, στην Πάτρα.

Στόχος του παζαριού όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι όχι μόνο η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Συλλόγου, καθώς τα έσοδα αξιοποιούνται για δράσεις αλληλεγγύης και εκπαιδευτικές–πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος του ιστορικού Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πάτρας, Δρ. Αλέξανδρος Χάιδας, "για μία ακόμη χρονιά ανταμώνουμε σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία και ζεστασιά. Το Ηπειρώτικο Παζάρι Χριστουγέννων δεν είναι απλώς μια εκδήλωση∙ είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούμε τις ρίζες μας, να μοιραστούμε μνήμες και γεύσεις του τόπου μας και να ενισχύσουμε δεσμούς που κρατούν ζωντανή την ηπειρώτικη παράδοση στην Πάτρα. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στο έργο μας και μας εμπνέει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση προσφοράς. Στις γιορτές, ας βρούμε όλοι λίγο χρόνο να περάσουμε από το Σπίτι του Ηπειρώτη, να πιούμε ένα τσίπουρο, να γνωριστούμε, να θυμηθούμε τις ημέρες στα χωριά μας, να ανταλλάξουμε ευχές και να στηρίξουμε τις δράσεις που προωθούν τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη. Σας περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία. Καλές γιορτές σε όλους!».

Το «Ηπειρώτικο Παζάρι Χριστουγέννων» θα λειτουργήσει την Παρασκευή 19/12: 17:00 έως 21:00 και το Σάββατο 20/12/2025: 10:00 έως 14:00 & 17:00 έως 21:00.