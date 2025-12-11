Εκδήλωση «Φως κι Ελπίδα- Η Νύχτα των Ευχών» στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Αφιερωμένη σε όλους όσοι στάθηκαν με θάρρος και ανιδιοτέλεια στο πλευρό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά τη σκληρή δοκιμασία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2025 θα είναι η εκδήλωση με τίτλο «Φως κι Ελπίδα- Η Νύχτα των Ευχών» που διοργανώνει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθούν εθελοντές, σύλλογοι, φορείς και ιδιώτες για την πολύτιμη βοήθειά τους με την προσφορά υλικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την έμπρακτη στήριξη τους στους πληγέντες.

Με την ευχή όλων «ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος», το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

-Χαιρετισμός του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου,

-Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» και με τη συμμετοχή της χορωδίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας,

-Βράβευση εθελοντών, φορέων, συλλόγων,

-Απελευθέρωση αναμμένων φαναριών στον ουρανό και

-Μουσικό πρόγραμμα.