Εξαιρετικά επιτυχημένη έναρξη για τον «18ο Μώμο»- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το βράδυ στο κινηματοθέατρο Πάνθεον το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» με το τιμητικό αφιέρωμα που έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται την πρώτη βραδιά του φεστιβάλ.

Το διήμερο των σατιρικών δρώμενων άρχισε με δυο εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις που παρουσίασαν δυο καταξιωμένοι θίασοι ερασιτεχνικών θιάσων, οι οποίοι ήταν οι τιμώμενοι του φεστιβάλ, ο Πολιτιστικός – θεατρικός Σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς (ιδρύθηκε το 1996) και η Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής (ιδρύθηκε το 2007). Δυο παραστάσεις που καταχειροκροτήθηκαν από τα μέλη των προσκεκλημένων ερασιτεχνικών ομάδων από όλη την Ελλάδα που βρίσκονται στην πόλη για το φεστιβάλ και από το πατρινό κοινό. Η ανταπόκριση του κοινού που παρέμεινε και στο ενδιάμεσο παρατεταμένο διάλειμμα ανάμεσα στις δυο παραστάσεις, ήταν συγκινητική αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση που είχαν τα δυο διαφορετικά μεταξύ τους έργα και οι τρόποι που ανέβηκαν στη σκηνή αλλά και η αυθεντική και αναλλοίωτη δύναμη του ερασιτεχνικού θιάσου.

Πρώτη ανέβηκε η παράσταση του Πολιτιστικού – θεατρικού Συλλόγου ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς «Lebensraum» (Μονόπρακτο πείραμα για την καλοσύνη) βασισμένη στο θαυμάσιο, επίκαιρο και προφητικό έργο του Θανάση Τριαρίδη. Μάλιστα από τους παρουσιαστές της εκδήλωσης-μέλη του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ, τον ταχυδακτυλουργό Νίκο Πραγιάννη και τη βοηθό του Χριστίνα Καλυβιώτη διαβάστηκε επιστολή του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη σχετική με το έργο, με το φεστιβάλ του Μώμου και τις προσπάθειες του Ε.Σ.Π. «Ρεφενέ».

Ήταν μια παράσταση σε σκηνοθεσία Γιάννη Δημάκα με ηθοποιούς τους Νίκο Θεοδώρου, Μαρία Αναγνωστάκη και τη μικρή Ίριδα Αναγνωστοπούλου. Οι άνθρωποι πλέον, στην Τραμπ εποχή και εκδοχή του μετουσιώνοντας το δόγμα της επεκτατικής πολιτικής γίνονται δολοφόνοι , φορούν τη μάσκα του τρόμου του φασισμού και όλοι μαζί στεκόμαστε παρατηρητές νομίζοντας ότι όλο αυτό αφορά τη Μινεσότα και την Αμερική! Το έργο εκκινεί από την ναζιστική, επεκτατική θεωρία του Ζωτικού Χώρου και την μεταγράφει εφιαλτικά στο σήμερα. Η παράσταση προκαλεί το κοινό να αναρωτηθεί ποιος καθορίζει τα όρια ανάμεσα στην αθωότητα και την ενοχή ενώ καταργεί τα όρια ανάμεσα στους ηθοποιούς και τους θεατές δημιουργώντας μια δυναμική συμμετοχή και έντονη αίσθηση ευθύνης. Ήταν μια παράσταση που συγκίνησε και αφύπνισε τους θεατές.

Ακολούθησε η παράσταση της Θεατρικής Ομάδας «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής «Ο Φιάκας», βασισμένη στο έργο του Δημοσθένη Μισιτζή, μια κωμωδία ηθών που παραμένει αναλλοίωτη και φρέσκια στο πέρασμα του χρόνου. Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία Σταμάτη Μπαντούνα και έπαιξαν οι Θανάσης Κουτρουμπής (Φιάκας), Λάμπρος Ρουμελιωτάκης, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, Μαρία Παπαδοπούλου και Κώστας Γκολφινόπουλος. Ήταν μια ξέφρενη κωμωδία γεμάτη παρεξηγήσεις, γλωσσικά παιχνίδια, συγκρούσεις, ανατροπές που σχολιάζει την υποκρισία της κοινωνίας και όσων αποζητών με κάθε τρόπο μια ζωή που δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Με διακριτές αναφορές στο έργο του Μολιέρου σατιρίζει τις υπερβολές της κοινωνίας της Κωνσταντινούπολης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με κεντρικό ήρωα έναν απατεώνα με χρέη σε όλο τον κόσμο, που αποζητά ένα πλούσιο γάμο για να σωθεί. Η εκδοχή της Θεατρικής Ομάδας «ΘεατρΙΛΙΟΝ» χαρακτηρίστηκε από φαντασία και ευρηματικότητα προκαλώντας πολύ και αυθόρμητο γέλιο στους θεατές και ενσωμάτωσε στοιχεία του Καραγκιόζη, ρεμπέτικα τραγούδια, αναφορές στη μικρή μιμική τέχνη.

Τις τιμητικές απονομές και την προσφορά των αναμνηστικών στις ομάδες έκαναν η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων Αναστασία Τογιοπούλου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, η δημοτική σύμβουλος και τακτικό μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου και ο Πρόεδρος του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας «Ρεφενέ» Χάρης Αναγνωστόπουλος. Ειδικά η κα Τογιοπούλου αναφερόμενη στην παράσταση της Θεατρικής Ομάδας «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής «Ο Φιάκας» υπογράμμισε ότι τέτοιες παραστάσεις προάγουν τον πολιτισμό και το θέατρο, ενώ ο κ. Σκούρας καλωσόρισε τις ομάδες από όλη την Ελλάδα που έχουν έρθει στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, κάτι πολύ σημαντικό με αφορμή τον φεστιβάλ του «Μώμου» και ευχήθηκε σε όλους Καλό Καρναβάλι!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πολιτιστικός – θεατρικός Σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς τιμήθηκε για τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας του στο ερασιτεχνικό θέατρο και η Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής για τα 19 χρόνια της.

Τη σκυτάλη παίρνει σήμερα στις 7μμ στο Πάνθεον η δεύτερη βραδιά του φεστιβάλ με το Διαγωνιστικό Μέρος και την Απονομή των Βραβείων.

Το φεστιβάλ που εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, είναι παραγωγή της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και οργανώνεται από το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ. Γίνεται ακόμη, με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την αιγίδα της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μεταφραστών και Μουσικοσυνθετών Θεάτρου».