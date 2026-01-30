Το υποψήφιο για 6 βραβεία BAFTA, "I Swear" θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες από την Neofilms

Η υποψήφια για 6 βραβεία BAFTA, ταινία με τίτλο "I Swear" πρόκειται να κυκλοφορήσει στις Ελληνικές αίθουσες το επόμενο διάστημα από τη Neofilms.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος πάσχει από Σύνδρομο Τουρέτ και μεγαλώνει σε μια Βρετανία της δεκαετίας του ’80 που αδυνατεί να τον κατανοήσει. Αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης — μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμη κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει.

Παρά το γεγονός ότι η ταινία έχει ήδη κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα δεν έχει βγει ακόμη, καθώς περιμένουμε τη Sony Pictures Classics να την παρουσιάσει στις αμερικανικές αίθουσες τον Απρίλιο, γνωστοποιεί με ανακοίνωση της η Neofilms.

H ταινία "I Swear" σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Kirk Jones, έχει στο Rotten Tomatoes 100% από τους κριτικούς και 99% στη βαθμολογία του κοινού.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο 33χρονος ηθοποιός από το Γιορκσάιρ, Robert Aramayo στο ρόλο του John Davidson (ο John Davidson είναι γεννημένος την 1η Ιουνίου 1971). Μαζί του παίζουν οι Maxine Peake, Shirley Henderson και Peter Mullan ενώ ο Scott Ellis Watson κάνει το ντεμπούτο του ερμηνεύοντας τον Davidson σε νεαρή ηλικία.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Η ταινία "I Swear" πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο περασμένο Toronto International Film Festival στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, και έχει βγει στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου από το StudioCanal στις 10 Oκτωβρίου 2025. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας ξεπερνούν τα 8,2 εκατ. δολάρια.

Ο Robert Aramayo τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα British Independent Film Awards τον περασμένο Νοέμβριο.

Στα φετινά BAFTA της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας η ταινία διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Αραμάγιο.

Η ταινία όταν με το καλό βγει στην Ελλάδα, ενδεχομένως να έρθει για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ