Οι υπάλληλοι του Δήμου Αιγιαλείας έκοψαν την Πρωτοχρονάτικη πίτα τους

Με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, των εκπροσώπων των σωματείων εργαζομένων και του συνόλου των υπαλλήλων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/1/2026 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Αιγιαλείας στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.
Σε κλίμα συναδελφικότητας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, η Δημοτική Αρχή αντάλλαξε ευχές με τους εργαζομένους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος δήλωσε τα εξής: «Οι εργαζόμενοι του Δήμου αποτελούν τη δύναμη και τη σταθερή βάση της καθημερινής μας προσπάθειας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και την προσφορά τους και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και δημιουργικό έργο για τον τόπο μας».
