Ξεκινά το «Καρναβάλι Αμαλιάδας 2026» με μια μεγάλη συναυλία του FY

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Καρναβάλι Αμαλιάδας 2026» ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη! Ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης της Αμαλιάδας, στη γειτονική Ηλεία για μια τελετή έναρξης που θα μείνει αξέχαστη σε όλες και σε όλους.

Η καρναβαλική επιτροπή έχει ετοιμάσει μια γιορτή γεμάτη εκπλήξεις κι ένα πρόγραμμα με ρυθμό και θέαμα, που θα κορυφωθεί με τη συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη FY.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με το επίσημο τραγούδι «Αμαλιάδας Καρναβάλι», ζωντανά από τον δημιουργό του Σάκη Ζαφειρόπουλο και το συγκρότημα AXION, ενώ θα συνεχιστεί με ένα εντυπωσιακό σόου που συνδυάζει τη χάρη του χορού με τη δυναμική της ρυθμικής γυμναστικής, από τα κορίτσια του Αθλητικού Συλλόγου «Ίφιτος».

Αμέσως μετά, η ομάδα «X-Saltibagos» από την Πάτρα θα κατακλύσει τον πεζόδρομο με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ και ανιματέρ που θα «παίξουν» με τις φωτιές, ενώ ο DJ Mike θα δίνει τον ρυθμό με τις μουσικές του επιλογές.

Στην καρδιά των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Καρναβαλιού. Μετά το καρναβαλικό μήνυμα και υπό τη λάμψη ενός φαντασμαγορικού σόου πυροτεχνημάτων, η σκηνή θα παραδοθεί στον FY για ένα πάρτι δίχως προηγούμενο.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Ήλιδας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με αποκορύφωμα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 με τη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη Παρέλαση Αρμάτων και Καρναβαλιστών, ενώ θα ολοκληρωθούν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου με τα παραδοσιακά Κούλουμα στην Κουρούτα.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους πολίτες της Ηλείας, τους καρναβαλιστές και τους εθελοντές, να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης αποκριάτικης γιορτής και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους!

Θεσμικοί συνδιοργανωτές του θεσμού «Καρναβάλι Αμαλιάδας 2026» είναι: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ο Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδας, ο Σύλλογος Εστίασης Αμαλιάδας και η Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδας.