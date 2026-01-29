Back to Top
Αυτή είναι η νέα συνήθης ύποπτη "λίμνη" κάθε φορά που βρέχει στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της παλιάς Ρομάντζας

Κάθε φορά που βρέχει συνήθως πλημμυρίζει ο δρόμος στην Ακτή Δυμαίων. Πλέον έχει αποκτήσει τη "λίμνη" της και η Ηρώων Πολυτεχνείου.

Το φαινόμενο συναντάται από όσους οδηγούς κινούνται στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ρεύμα προς το κέντρο της Πάτρας και λίγο μετά το ύψος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Στην πλευρά του δρόμου προς τη θάλασσα σχεδόν όλο το ρεύμα κυκλοφορίας λιμνάζει με ότι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση των οχημάτων. Οι οδηγοί των οποίων αναγκάζονται να περνούν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κίνησης για να αποφύγουν τα νερά να μπουν στον κινητήρα τους. 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πλημμύρες Ηρώων Πολυτεχνείου

