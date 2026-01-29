Προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Nova- «Νεκρά» τα τηλέφωνα και Πατρινών

Σημαντικές δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ώρες στο δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της NOVA σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα προβλήματα εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε χιλιάδες συνδρομητές, οι οποίοι αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν ή να δεχτούν κλήσεις, καθώς και να στείλουν ή να λάβουν SMS. Παράλληλα, υπήρξαν εκτεταμένες αναφορές για διακοπή όλων των σταθερών γραμμών NOVA μέσω οπτικής ίνας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Τα τηλέφωνα και πολλών Πατρινών «νέκρωσαν» νωρίτερα ωστόσο η αποκατάσταση άρχισε να γίνεται σταδιακά λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι.