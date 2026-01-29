Ρουμανία: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης την στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στο τρισάγιο

Δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα
Ράγισαν καρδιές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, στο τρισάγιο που έγινε για τα 7 παλικάρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν, στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.
Ακόμα και ο Μητροπολίτης Ιωάννης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του…
Με φωνή που έσπαγε, κλαίγοντας, ο Μητροπολίτης Ιωάννης διάβασε τα ονόματα των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μπροστά στα φέρετρά τους, τα οποία μεταφέρονται ήδη από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.
Νωρίτερα, είχε αφήσει από ένα λευκό τριαντάφυλλο, στο κάθε φέρετρο…
Ο Μητροπολίτης, αγκάλιαζε τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, λέγοντας λόγια παρηγοριάς για την τραγωδία που έπληξε την ομάδα του ΠΑΟΚ και ολόκληρη την Ελλάδα.
Η διαδικασία μεταφοράς των σορών, είναι σε εξέλιξη ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, θα παιχτεί η επόμενη πράξη του δράματος, με την υποδοχή των 7 αδικοχαμένων παλικαριών, από τους φίλους της αγαπημένης τους ομάδας.
Ακόμα και οι παρουσιαστές «λύγιζαν» στον τηλεοπτικό αέρα περιγράφοντας τις εικόνες με τα 7 φέρετρα των αδικοχαμένων φιλάθλων.
