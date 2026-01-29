Ρουμανία: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης την στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στο τρισάγιο

Ράγισαν καρδιές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, στο τρισάγιο που έγινε για τα 7 παλικάρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν, στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.

Ακόμα και ο Μητροπολίτης Ιωάννης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του…

Με φωνή που έσπαγε, κλαίγοντας, ο Μητροπολίτης Ιωάννης διάβασε τα ονόματα των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μπροστά στα φέρετρά τους, τα οποία μεταφέρονται ήδη από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, είχε αφήσει από ένα λευκό τριαντάφυλλο, στο κάθε φέρετρο…