Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων και αφηγήτρια Άννα Δενδρινού στο Πολύεδρο

Αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, μαζί με τα παιδιά στο Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα), θα είναι η συγγραφέας και αφηγήτρια Άννα Δενδρινού. Mε αφορμή το παιδικό βιβλίο της "Μια ευθεία και ένα Ο", τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι!

Σας περιμένουμε για ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου με την συγγραφέα Άννα Δενδρινού, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση.

Η ιστορία που θα πω μιλάει για μια γραμμή ευθεία και ένα Ο. Το γράμμα Όμικρον το στρογγυλό, δηλαδή εγώ. Οι δυο μας βρεθήκαμε μέσα σ' ένα μπλε τετράδιο σχολικό. Εκείνη από ένα χάρακα ευθυγραμμισμένη στο ακέραιο κι εγώ να ανεβοκατεβαίνω πάνω της μετέωρο.

Η Άννα Δενδρινού γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Πριν ακόμη μάθει να γράφει και να διαβάζει, έφτιαχνε ιστορίες στο μυαλό της τα βράδια, για να ξεπεράσει το φόβο της με το σκοτάδι. Αργότερα τις έλεγε στα παιδιά της και σαν εργαζόμενη στα παιδιά του θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου "Μέριμνα" Πατρών, σχολείο για άτομα με νοητική υστέρηση, όπου και εργάζεται ως εκπαιδεύτρια από το 1990. Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών.

Το 2005 έγραψε ένα θεατρικό παραμύθι με τον τίτλο "Αγάπιος τ' όνομά του", το οποίο παρουσιάσθηκε στο Δημοτικό θέατρο "Απόλλων" της Πάτρας από τον παιδικό θίασο του Καρναβαλικού Κομιτάτου της πόλης. Στη συνέχεια ο "Αγάπιος" έγινε παιδικό βιβλίο και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2007 από τις εκδόσεις "Περί Τεχνών" στην Πάτρα. Επίσης ένα δεύτερο θεατρικό παραμύθι "Το όνειρο του Ηλιανού", παίχτηκε το 2005 στο θέατρο "Αγορά", της Πάτρας. Τέλος, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο "Περί Τεχνών", το έτος 2009, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το παραμύθι με τον τίτλο "Ένα ταψί με γεμιστά". Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής Παιδικού Βιβλίου (Ε.ΚΕ.Β.Ι.), το 2006-2007, εργαστήρια Αφήγησης Λαϊκών Παραμυθιών στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, το 2007, με την Αγνή Στρουμπούλη, εργαστήρια Προσέγγισης Αφήγησης Παραμυθιού στο πρόγραμμα "Παραμύθια και Μουσικές του Κόσμου" στη Βυτίνα Αρκαδίας, το 2007-2008, σεμινάρια θεατρικής Παιδείας", το 2008, στην Πάτρα από το εργαστήρι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.- Ν.Ε.Λ.Ε. Αχαϊας καθώς και σεμινάρια Εμψύχωσης θεατρικού Παραμυθιού, την περίοδο 2009-2020, στο θεατρικό Εργαστήρι του θεάτρου "Πόρτα" της Ξένιας Καλογεροπούλου.