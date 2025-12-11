Πάτρα: Παρουσιάζεται η 1η ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη

Δύο «πρώτες λογοτεχνικές εμφανίσεις» μας συστήνουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα. Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στο μπαρ «Ουλαλούμ» (Γεροκωστοπούλου & Ηφαίστου, στην Πάτρα) θα παρουσιαστεί η πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη με τίτλο «Επιφανειακές άβυσσοι».

Μαζί με τον συγγραφέα, θα μιλήσουν στην εκδήλωση η Μαρία Γεωργακοπούλου, δημόσιος υπάλληλος και ο Διονύσης Κανάκης, μουσικός.

Ο Αιμίλιος Κουτσουμπελίτης μεγάλωσε στην Πάτρα και εργάζεται ως φυσικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πρώτο βιβλίο της Μαρίας Θωμαΐδου, τη συλλογή διηγημάτων «Ιστορίες του καφέ» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Τό Δόντι στο Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα) τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 8:00 μ.μ.

Μαζί με τη συγγραφέα, θα μιλήσουν οι Ανθή Ταμβάκη, φιλόλογος, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Πατρών και Βασίλης Τάσσης, φιλόλογος. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Πατρινή θεατρολόγος Έλενα Αλεξανδράκη.

Η Μαρία Θωμαΐδου γεννήθηκε στην Πάτρα, αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.